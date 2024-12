Absence d’Amadou Bâ à la DPG : Zahra Iyane Thiam déballe L’absence du Premier ministre Amadou Bâ lors de la Déclaration de Politique Générale (DPG) d'Ousmane Sonko, continue d’alimenter les débats. Après de nombreuses spéculations, Zahra Iyane Thiam Diop, proche collaboratrice du leader de la coalition Jàmm ak Njiariñ, a pris la parole pour clarifier la situation. S’exprimant sur les ondes de la RFM et via son compte Twitter, Mme Diop a apporté des éclaircissements sur cette absence et a réfuté certaines accusations portées par des membres du parti au pouvoir, concernant l’immunité parlementaire de certains dignitaires de l’ancien régime.

Sur la RFM, Zahra Iyane Thiam a expliqué qu’Amadou Ba était hors du territoire national pour des raisons personnelles. Elle a déclaré : « Ce qu’on peut noter, c’est qu’Amadou Bâ est hors du pays, ce qui explique qu’il n’a pas pu assister à la DPG du Premier ministre Ousmane Sonko. J’aimerais également rappeler qu’en ce qui concerne la DPG, il ne s’agit pas d’absentéisme, car cette déclaration était attendue depuis longtemps. Ce qui est important et à saluer, c’est qu’Amadou Bâ, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2024, a choisi non seulement de conduire une liste, mais aussi de siéger à l’Assemblée nationale ».



Sous un autre angle, l’ancienne Directrice générale de l’ASEPEX a répondu aux accusations d’Amadou Bâ, député de Pastef, qui affirmait que certains responsables de l’ancien régime sous Macky Sall auraient intégré l’Assemblée nationale, uniquement pour bénéficier de l’immunité parlementaire.



Zahra Iyane Thiam a fermement rejeté ces allégations : « Lorsque le député Amadou Bâ de Pastef insinue que des personnalités issues de l’ancien régime siègent à l’hémicycle, pour échapper à des poursuites judiciaires, je tiens à lui rappeler que le quorum requis pour la levée de l’immunité parlementaire d’un député est de 83 voix. Avec leurs 130 députés, vouloir faire croire que nous cherchons à nous protéger de poursuites judiciaires, est tout simplement infondé, surtout compte tenu des nombreuses violations observées ces derniers temps ».



D'après le journal "Point Actu", cette intervention de l'ancien Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire Zahra Iyane Thiam, vise à recentrer le débat et à apaiser les tensions autour de l’absence d’Amadou Bâ à cet événement politique clé.

