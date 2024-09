Absence de Karim Wade et coalition avec l'APR : Des membres du PDS montent au créneau Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2024 à 15:45 | | 0 commentaire(s)| La coalition entre le PDS et l’Alliance Pour la République (APR) pour les prochaines Législatives, n'est pas bien accueillie par certains membres du PDS. En effet, Doudou Wade et plusieurs de ses camarades de parti, face à la presse ce lundi, dénoncent un manque de démocratie et de liberté au sein du parti. Ils pointent également l'absence prolongée et préoccupante de leur leader, Karim Wade. Selon cette frange du PDS, le règlement intérieur régissant le parti a été bafoué et ils refusent de se conformer à cette décision d'alliance avec un autre parti pour ces élections. Les libéraux s'engagent donc à mener le combat pour sauver l'honneur de leur parti.



