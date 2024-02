Absence de Mame Boye Diao et d'Aly Ngouille Ndiaye au Dialogue national : Les vérités d'Ibra Ndiaye Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024 à 17:15 | | 0 commentaire(s)| Ibra Ndiaye, responsable politique, vice-président au Conseil départemental de Tambacounda, déplore l'absence de Mame Boye Diao et d'Aly Ngouille Ndiaye au dialogue. A l'en croire, le Président Macky Sall a tout fait pour eux, donc, ils devaient prendre l'exemple sur Boun Abdallah Dionne et marquer l'évènement de leur présence...



