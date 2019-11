Absence de date précise de report des locales: Aly Ngouille Ndiaye donne des explications

Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a livré ses explications sur l'absence de date précise de report des élections locales. Selon la tutelle, le problème ne se situe pas au niveau de l'organisation matérielle de l'élection puisque, signale-t-il, "si c'était dans trois mois, on est prêt, le matériel est là"



. Mais, sur entre autres, les discussions en cours à la commission du dialogue politique, l'audit du fichier et du processus électoral de la présidentielle du 24 février 2019. "Si c'était seulement auditer le fichier électoral, cela peut se faire en un mois ou deux.



Mais il s'agit du processus, cela veut dire que c'est tous les actes qui ont été posés depuis la refonte du fichier électoral vont être audités. Ça naturellement ça prend du temps et c'est l'opposition qui l'a demandé dans le cadre du dialogue. J'ai voulu éviter qu' on revienne ici tout le temps, c'est pourquoi on l'a fixé au plus tard le 28 mars 2021", souligne le ministre de l'intérieur.



Aly Ngouille Ndiaye ajoute :" je dois vous dire que s'il n'y avait pas ce dialogue, nous, on est prêt à organiser les élections 3 mois après que le top soit donné". S'agissant de la proposition de certains députés de mettre les communes sous délégation spéciale en lieu et place d'une prorogation du mandat des élus, le ministre souligne qu'il s'agit à travers cette décision de sauvegarder l'équilibre des communes.

