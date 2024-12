Absence de grands médias sur la liste "légale" : Le CDEPS monte au créneau

Suite à la publication controversée de la liste des médias reconnus comme "conformes" au Code de la presse par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), a tenu une conférence de presse, ce mardi. Cette décision, qui exclut plusieurs grandes maisons de presse comme 7tv et D-Média, a suscité une onde de choc et de vives critiques dans le paysage médiatique sénégalais.



Mamadou Ibra Kane, président du CDEPS, a exprimé une vive indignation face à ce qu’il considère comme des manquements graves. Lors de son intervention au micro de Birame Khary Ndaw et Aita Ndoye, il a dénoncé les lacunes engendrées par cette liste et fustigé une démarche unilatérale, qui risque de fragiliser davantage un secteur déjà vulnérable.



Malgré cette situation, Mamadou Ibra Kane et ses confrères se disent déterminés à se battre contre ce qu'ils qualifient d'injustice et d’arbitraire, affirmant leur volonté de défendre les droits des médias et de préserver la liberté de la presse au Sénégal.



Cette conférence de presse reflète la colère et la mobilisation d’un secteur, qui voit dans cette décision, un risque de division et une menace pour la démocratie et la pluralité d’expression.