Absence de l'Afrique lors de la cérémonie d'investiture de Trump : pour Babacar Diagne, l'Afrique « doit accélérer la Zlecaf, accélérer de bâtir une Afrique politique, plus solide, plus unie »

XALIMANEWS-Lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump, aucun chef d’Etat du continent africain n’a été invité. Une situation très déplorée. Dans un entretien accordé à TFM lors de son émission « Infos Matin », Babacar Diagne ancien ambassadeur du Sénégal au pays de l’Oncle Sam a réagi, sans détour. Cette situation qui interpelle sur le positionnement […] XALIMANEWS-Lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump, aucun chef d’Etat du continent africain n’a été invité. Une situation très déplorée. Dans un entretien accordé à TFM lors de son émission « Infos Matin », Babacar Diagne ancien ambassadeur du Sénégal au pays de l’Oncle Sam a réagi, sans détour. Cette situation qui interpelle sur le positionnement de l’Afrique sur la scène internationale, a suscité une vive réaction de Babacar Diagne. Selon ce dernier » L’Afrique doit assumer ses responsabilités, en accélérant la mise en oeuvre de la Zlecaf, pour renforcer son poids économique et diplomatique. » Il poursuit : « Certains disent que c’est choquant, moi je dirais que c’est enrichissant. Ce qui se passe nous met devant nos responsabilités. Aucun chef d’État, aucun leader africain n’a été invité. Pour la première fois dans l’histoire des Etats-Unis. Je crois. Alors que c’est arrivé, extrêmement, rarement, peut être dès les premières années, que des pays africains soient snobés globalement. » L’ancien Ambassadeur du Sénégal au pays de l’Oncle Sam (2014-2018) déplore que des leaders africains de premier plans aient été exclus lors de l’investiture du 47ème président américain. « Aujourd’hui, Trump n’a invité personne. Il n’a invité, ni Ibrahima Traoré (Burkina Faso), ni Assimi Goïta (Mali), ni Abdourahmane Tiani (Niger), même Paul Kagamé (Rwanda). Là, je peux comprendre, mais ne pas inviter William Ruto (Kenya), Tunubu (Nigeria), ne pas inviter Alassane Ouattara (Côté d’Ivoire), ça veut dire vraiment que c’est l’Afrique entière qui a été snobée.« L’ancien directeur général de la Radio Télévision du Sénégal de comparer les exclusions à la liste des invités. « Aujourd’hui qui a été invité ? C’est le résident Argentin Javier Milieu, Giorgia Meloni la présidente du Conseil italien, Eric Zemmour (Humoriste français), Nigel Farage (Membre Parlement Royaume-Uni). Je pense que c’est une coalition idéologique et protectionniste, anti-migratoire. On comprend très bien, très clairement. » Pour l’ancien directeur général de la RTS, cette absence flagrante de l’Afrique lors de l’événement a une signification claire : « Aucune trace de l’Afrique. Tout était centré sur l’Amérique. C’était l’Amérique, l’Amérique, l’Amérique. » ‘ »Je crois que c’est très clair. Je pense que l’Afrique doit se libérer. Aujourd’hui, nous devons aller vers une coopération intra-africaine continentale solide. Nous devons accélérer la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine) nous devons accélérer de bâtir une Afrique politique, plus solide, plus unie. » A conclu l’ancien journaliste de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS).



Source : Source : https://www.xalimasn.com/absence-de-lafrique-lors-...

