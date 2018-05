Abus de confiance : Le footballeur professionnel Habib Sow, grugé de ses 67 millions de francs par son oncle Né en 1963 et entrepreneur de son état, Ibrahima Sylla a été attrait ce mardi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar par son neveu Habib Sow, footballeur professionnel en Turquie pour abus de confiance. Jugé, le père de famille de deux enfants a été condamné à six mois avec sursis et à payer 80 millions de nos francs à sa victime.

Entre l'entrepreneur Ibrahima Sylla et son neveu Habib Sow, 33 ans (fils de la sœur de son épouse), tout est parti d'un contrat de mandat pour l'acquisition d'une parcelle de 500 m2, sise aux Mamelles, au prix de 67 millions de francs que le premier nommé devait exécuter pour le compte du second nommé. Seulement, lorsque le propriétaire de la société « Sylla Trading » a reçu la forte somme d'argent, effectuée en trois tranches par la partie civile entre 2014 et 2016, il l'a utilisée à des fins personnelles, sous prétexte que le propriétaire du terrain qui n'est personne d'autre que le Général Pathé Seck, s'est désisté au dernier moment de sa promesse de vente.



« C'est au mois de décembre 2016 que le général Pathé Seck m'a appelé pour m'informer qu'il a finalement vendu son terrain à 80 millions de francs. Mais lorsqu'il m'a remboursé les 67 millions de la partie civile, je les ai investis dans le marché de pavage que j'ai gagné à la Mairie de Grand-Yoff pour faire fructifier l'argent. Parce que, j'avais envisagé de lui trouver un autre terrain dans la même localité. Ce qui n'était plus possible avec ses 67 millions de francs, vu la spéculation foncière dans la zone », explique Ibrahima Sylla, la cinquantaine, tiré à quatre épingles dans une chemise de couleur bleu ciel, assortie d'un pantalon en jean à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce mardi.



Le conseil de la partie civile, Me Ousseynou Gaye a par ailleurs, réclamé 110 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts. Selon la robe noire, le prévenu n'a eu à verser qu'un acompte de 15 millions au Général Pathé Seck. Raison pour laquelle, celui-ci, a vendu sa parcelle. Et, en plus des 67 millions, ajoute-t-il, son client a dépensé 3 millions pour les frais de viabilisation du terrain.



Abondant dans le sens, le parquet a requis six mois ferme contre le prévenu.



La défense assurée par Me Ciré Clédor Ly a sollicité une application bienveillante de la loi pour son client.



Rendant sa décision, le juge a condamné le prévenu à six mois, assortis de sursis et à allouer la somme de 80 millions à sa victime.













