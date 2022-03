Abus de confiance: Le livreur simule un incendie pour masquer un détournement de 4,3 millions FCfa

Placé sous mandat de dépôt le 17 mars dernier, L. Dione est soupçonné d'avoir mis le feu dans sa chambre pour masquer un détournement de 4,3 millions FCfa. Livreur dans une entreprise spécialisée dans le e-commerce, L. Dione était chargé de recouvrer une partie des recettes journalières de son employeur et de la lui verser à la fin de chaque journée.



Mais, mentionne "Rewmi", dans la journée du 25 février dernier, le trentenaire a prétexté une maladie pour rentrer avec les 4,3 millions qu'il avait encaissés. Il a appelé ensuite son patron pour lui dire que sa chambre avait pris feu. Une fois sur les lieux, la victime flaire le coup et dépose une plainte pour abus de confiance. " Le sac qui contenait les 4,3 millions de francs, n'était pas complètement calciné. Seule une partie a été brûlée et je n'ai constaté aucun débri de billets de banque sur les lieux. L'appareil qui serait à l'origine du feu, est resté intact ", a informé la partie civile hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Demeurant à la Médina, le prévenu raconte qu'il était parti faire du sport au moment des faits. Il a été informé par ses voisins qui ont pu maîtriser le feu, avant qu'il ne débarque sur les lieux. Mais, les flammes avaient consumé tous ses bagages, excepté une commode. " Le sac contenait 4,2 millions de francs, des factures et un cachet. Je l'avais déposé sur mon matelas ", a-t-il affirmé. Pour Me Ousmane Thiam, le prévenu n'a pas apporté la preuve que l'argent était bien dans la chambre. Pour la réparation du préjudice de la partie civile, le conseil a réclamé 5,2 millions de francs. " On ne peut pas retenir la force majeure d'autant plus qu'il n'y a aucun indice qui prouve que l'argent a disparu dans cet incendie ", a relevé le parquet, qui a requis trois mois de prison ferme.



Me Fara Gomis a plaidé une application bienveillante de la loi. Pour lui, le plaignant n'a pas intérêt à ce que le prévenu parte en prison. Rendant sa décision, le juge a condamné le prévenu à six mois de prison avec sursis et à payer 5 millions FCfa à la victime.