Abus de confiance portant sur 145 millions f CFA Le DG de Hollade Business disparait avec l’argent des 48 conteneurs et le bénéfice Pour fructifier son business, le commerçant A. S. Diallo avait noué un partenariat avec le DG de Hollade Business du nom de T. Diallo, en lui remettant un montant de 145millions pour l’achat de 48 conteneurs de produits alimentaires. Non seulement il n’a pasvu le bénéfice qu’il attendait, mais il a perdu le prix d’achat.

L e 10 août dernier, A. S. Diallo a porté plainte contre le nommé T. Diallo pour abus de confiance portant sur 145 millions F CFA. De l’économie des faits, il résulte qu’il avait proposé, en 2018, à T. Diallo d'investir dans sa société Hollade Business, spécialisée dans le commerce de denrées alimentaires. Pour ce faire, il lui a remis, en plusieurs tranches, la somme de 145 000 000 F CFA. En contrepartie, T. Diallo avait promis de lui verser une part des bénéfices. Toutefois, il n’a pas tenu parole, malgré de multiples interpellations, depuis bientôt cinq ans.



Dans le cadre de cette affaire, le plaignant a fait l’objet d’une première audition, lors de laquelle il a ainsi déclaré avoir versé, dans le cadre d'un partenariat, ladite somme dans les comptes de la société Hollade Business ouverts dans un établissement bancaire de la place. Il ajoute qu’il s’était associé à T. Diallo pour investir dans l'importation et la commercialisation de denrées alimentaires qu'il devait acheminer à Dakar, dans 48 conteneurs.



Mais, à sa grande surprise, le suspect a réceptionné la marchandise et l'a écoulée dans le marché à son insu. Avant d'ajouter que l'argent qu'il a financé a permis à la société Hollade Business de réaliser un bénéfice de 119,51 millions F CFA. Quand il a su que son associé détournait une partie des fonds, il a exigé de faire un bilan. Ce que le susnommé a refusé de faire, raison pour laquelle il a réclamé la restitution des fonds qu'il a investis, en sus de sa part des bénéfices.



Convoqué et entendu par les hommes du commissaire Adramé Sarr, le chef de la Division des investigations criminelles (Dic), T. Diallo a nié les faits. Selon lui, le montant total qu’A. S. Diallo soutient avoir déposé dans les comptes de sa société ne lui appartient pas. Il s'agit, d’après lui, de fonds qu'il a détournés et qui fait l’objet d’une plainte contre A. S. Diallo.



Entendu à nouveau, A. S. Diallo a souligné que le patron de Hollade Business fait dans la diversion. ‘’Dans le courant de l'année 2018, renseigne-t-il, j'avais décidé d'investir dans l'importation et la commercialisation de denrées alimentaires. Pour réaliser ce projet de commerce, je me suis associé avec le nommé T. Diallo. Il était convenu entre les parties d'acheter des produits alimentaires sur le marché international et de les commercialiser au Sénégal. C'est ainsi que j’ai versé au total 145 000 000 F CFA sur ses comptes bancaires en différentes tranches, en guise de participation financière dans cette collaboration. Cet argent a permis l'achat 48 containers de produits alimentaires. Grâce à cet investissement, nous avons réalisé un bénéfice de 119 510 000 F CFA’’.



Il ajoute : ‘’Selon les termes de notre accord, ce bénéfice devrait être partagé en parts égales. Toutefois, nous avons décidé de le réinvestir dans notre projet. Plus tard, j'ai remarqué, à ma grande surprise, qu’il détournait une partie des fonds à mon insu. Non seulement, il n’accepte pas de faire ce bilan, malgré mes nombreuses relances, pire encore, il en a profité pour déposer une plainte fallacieuse à mon encontre. Depuis lors, il est dans l'impossibilité de justifier la destination exacte des fortes sommes d'argent que j'ai investies dans ce projet’’.



Selon lui, les agissements du mis en cause lui ont causé un préjudice de 204 millions F CFA. Avant de promettre de déposer, pour les besoins de cette enquête, les copies de l'ensemble des reçus de versement au profit du nommé T. Diallo et de la liste des personnes qui ont effectué les versements. Devant ces nouveaux éléments, T. Diallo a tenté encore de s’expliquer sans convaincre. Puisqu’il n’a pas pu persuader les enquêteurs de la Dic, ils ont décidé de le déférer au parquet pour les faits d’abus de confiance portant sur un préjudice de 145 millions F CFA.

