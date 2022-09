Abus de confiance portant sur des centaines de millions : Le responsable APR, Cheikh Thiam, arrêté par la Dic Ancien responsable du Parti démocratique Sénégalais qui a rejoint l’Apr en 2021, le grand responsable politique Cheikh Thiam, par ailleurs, homme d’affaire et promoteur immobilier, est, depuis jeudi, aux arrêts. Déféré une seconde fois hier, il a encore bénéficié d’un retour de parquet. Tribune

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Septembre 2022 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

Une affaire de vente de terrains qui l’oppose à des membres de coopératives pour le site de Noflaye, qui ont déposé des plaintes contre lui, a abouti à l’interpellation du responsable Apr, Cheikh Thiam. Il a été retenu depuis jeudi par les éléments de la police criminelle avant d’être déféré le lendemain au parquet. Mais vendredi dernier, le responsable politique Apr qui n’a pas été entendu, a bénéficié d’un retour de parquet et a passé le week-end dans les locaux du commissariat du Plateau.



Présenté à nouveau hier au parquet d’intenses tractations étaient en cours pour le faire libérer. Mais l’on apprend que suite à un engagement à payer qu’il a pris, il a bénéficié d’un autre retour de parquet et a été conduit cette fois-ci au commissariat central. Avant cette arrestation, on apprend aussi que ses victimes qui lui réclament plusieurs millions, ont eu à déposer des plaintes, mais à chaque fois, les requêtes buttaient sur des négociations et des engagements qu’il ne respecte pas.



C’est las d’attendre que les victimes ont déposé de nouvelles plaintes qui ont abouti à son interpellation jeudi. Pour cette présente affaire, il lui est réclamé 110 millions, mais d’autres victimes pourraient se manifester pour des sommes plus consistantes.



Cheikh Thiam allie la politique à des activités de promotion immobilière. Il a été élu conseiller municipal du Pds avant de rejoindre l’Apr. Lors des dernières élections locales et législatives, il s’était fait distinguer par de grandes mobilisations et était engagé aux côtés des responsables Apr à Pikine et Mbao



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook