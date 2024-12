Académie consulaire : La CCIAD a organisé la cérémonie de remise des diplômes, aux promotions 2018, 2019 et 2020 Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 17:52 | | 0 commentaire(s)| La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), à travers son ‘’Académie consulaire’’ (AC), a organisé la cérémonie de remise des diplômes aux promotions 2018, 2019 et 2020, ce jeudi. Parrainée par Mbaye Ndiaye, Directeur général des Douanes du Sénégal, cette cérémonie a offert aux étudiants et aux chefs d’entreprises, l’opportunité de découvrir l’ensemble des formations proposées par la nouvelle Académie consulaire de la Chambre de Commerce de Dakar.



