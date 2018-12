Accablé par les Gilets jaunes, Emmanuel Macron dans la tourmente

Accablé par les Gilets jaunes, par ses opposants politiques ou encore par son homologue américain, Emmanuel Macron voit sa côte de popularité s’effondrer depuis plusieurs semaines. Certains de ses proches assurent qu’« il y a un rejet viscéral de sa personne » et déplorent le « côté mépris de classe » du président de la République.

Ce lundi 10 décembre, Emmanuel Macron s’adressera aux Français dans une allocution filmée à l’Élysée et diffusée sur plusieurs chaînes. Ces dernières semaines, le chef de l’État a gardé le silence alors que les rassemblements des Gilets jaunes se poursuivent depuis quatre semaines. Le mouvement continue d'ailleurs de recevoir des messages de soutien de la part de personnalités. Le samedi 8 décembre, Donald Trump a profité des rassemblements dans le pays pour fustiger l’accord de Paris sur le climat. Déplorant des « manifestations et émeutes partout en France », le président américain a assuré que « l’accord de Paris ne fonctionne pas si bien que ça pour Paris ». « Les gens ne veulent pas payer de grosses sommes d'argent essentiellement pour les pays du tiers-monde (qui sont gérés de façon douteuse), pour peut-être protéger l'environnement » a-t-il ajouté.



En dehors de cet amalgame entre l’accord signé pour la préservation de l’environnement et la diminution des taxes demandée par les Français, des célébrités ont également donné leur point de vue sur la politique actuelle. Béatrice Dalle a notamment soutenu les rassemblements dans la capitale. La comédienne a notamment assuré sur Instagram qu’« on ne fait pas une révolution en mangeant des brioches ». Invitée sur le plateau de 20h30 le dimanche le 9 décembre, Anny Duperey a de son côté affirmé ne pas être « surprise » par la colère des Gilets jaunes. « Je n’ai pas une analyse poussée […] mais je pense que le personnage d’Emmanuel Macron a appelé ça d’une certaine manière » a d’abord expliqué la star d’Une famille formidable. L’actrice de 71 ans a ensuite condamné certaines formules du chef de l’État qu’elle qualifie d’« impardonnables », à commencer par la suivante : « Des gens qui ne sont rien et que des gens qui ont réussi ».



Pour certains proches, Emmanuel Macron ne peut plus être « Dieu sur terre »

Dans la tourmente, Emmanuel Macron a donc vu sa côte de popularité s’effondrer ces dernières semaines. Pour redonner confiance aux Français, le président de la République aurait prévu plusieurs mesures mais pour certains de ses proches, il serait déjà trop tard. « S’il n’arrive pas à désamorcer les choses, ça va repartir et il devra céder les clés en nommant à Matignon un Premier ministre qui incarne l’union nationale. Ce serait une capitulation ! » a notamment déclaré un membre de son parti, cité parLe Parisien . « Macron a un problème de fin de moi » a par ailleurs lancé un proche. Cette « vacherie » fait évidemment écho aux plaintes des Gilets jaunes sur les fins de mois compliquées. Des collaborateurs de l’Élysée affirment également que le chef de l’État « ne peut plus être Jupiter, Dieu sur terre qui concentre tous les pouvoirs ». « Il y a un rejet viscéral de sa personne. Le côté mépris de classe, ce n’est pas bon » ajoutent-ils. Le président de la République va devoir redoubler d’efforts pour convaincre les Français, mais également son entourage. Ce qui n’est pas une mince affaire…

Source Voici