Accès à l'eau potable : Avancée significative dans la commune de Sakal

Le Projet d'accès universel à l'eau dans la commune de Sakal a franchi une étape importante avec l'installation de bornes fontaines dans les villages de Mbande Peulh, Keur Yoro, et Ndendi 1. Le maire Ousmane Sakal Dieng a récemment inauguré ces nouvelles infrastructures, marquant un progrès majeur vers l'accès à l'eau potable pour tous les habitants.



Avant la mise en place de ces bornes fontaines, les résidents de ces villages devaient parcourir de longues distances pour obtenir de l'eau, une tâche éprouvante qui impactait leur quotidien. Grâce à ce projet, l'accès à l'eau est désormais facilité, ce qui devrait avoir un effet positif sur les conditions de vie et la santé des populations locales.



Cette initiative témoigne de l'engagement du maire et des autorités locales en faveur du développement durable et du bien-être des communautés rurales de la région. Les nouvelles bornes fontaines sont un symbole de progrès, offrant une solution durable à un besoin fondamental.