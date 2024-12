Accès à l'oxygène médical : Le Sénégal valide le Plan stratégique pour une souveraineté d'ici 2029

Le Sénégal a validé le Plan stratégique national sur l'oxygène médical. Il s'agit de construire, avec méthode et pragmatisme, un système de santé souverain qui garantit, d'ici 2029, l'accessibilité équitable et la disponibilité de l'oxygène médical à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en quantité, en qualité et en sécurité, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ibrahima Sy a présidé la rencontre qui s'est tenue ce matin à Dakar.

En effet, depuis 2008, des investissements ont été consentis en vue d'assurer la disponibilité de l'oxygène sur tout le territoire sénégalais. Le Programme d'autonomisation des structures de santé en oxygène, mis en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a été déroulé avec l'acquisition et l'installation de 100 plantes d'oxygène de différentes capacités, d'abord pour les hôpitaux, puis pour les centres de santé. En 2019, la pandémie Covid-19 a mis en exergue la criticité de l'oxygène, désormais médicament essentiel dans la prise en charge des patients, mais aussi dans le fonctionnement des plateaux médicotechniques, notamment au niveau du bloc opératoire. C'est dans ce contexte qu'un plan stratégique de l'oxygène avec l'objectif de pérenniser l'existant, mais aussi de se conformer aux recommandations de l'OMS qui, dans sa résolution WHA 76.3, en date du 30 mai 2023, été élaboré. Il s'agit, pour les pays membres, d'élaborer des plans nationaux chiffrés en vue d'améliorer l'accès à l'oxygène médical en qualité et en sécurité, dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable de la couverture sanitaire universelle.

C'est pour cela, d'après le ministre de la Santé et de l'Action sociale, que "le plan stratégique a été co-construit avec tous les acteurs et parties prenantes, médecins, techniciens, fournisseurs et distributeurs". Il prend en compte tout l'écosystème de l'oxygène en intégrant non seulement les unités de production et de distribution d'oxygène appropriées aux normes, mais aussi des consommables en qualité et en quantité suffisantes.

L'oxygène thérapeutique est un élément vital pour le traitement de nombreuses conditions de santé, en particulier dans le contexte des urgences sanitaires. Le Sénégal a partagé une analyse approfondie sur l'approvisionnement de l'oxygène médical au Sénégal. Il s'agit, dans le cadre de la rencontre, de présenter la démarche et d'adopter les résultats du diagnostic effectué ainsi que la vision et les actions stratégiques retenues pour les cinq prochaines années.

"C'est une réponse aux défis actuels et une promesse d'amélioration continue de la santé publique au Sénégal", selon le docteur Guy Njambong, administrateur technique à l'OMS et représentant de l'Organisation mondiale de la santé.

Pour lui, dans la solidarité, il s'agira de faire en sorte que chaque patient ait accès à l'oxygène dont il a besoin et ainsi sauver des vies.

