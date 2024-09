Accès à la terre : L'association « Diapalanté » porte le plaidoyer des jeunes

L’Association « Diapalanté » a tenu son Assemblée générale en présence de représentants de services déconcentrés de l’État, de l’association communale de la jeunesse et de ses partenaires. Une assemblée générale qui a été une occasion pour les parties prenantes d’apprécier les impacts des initiatives de formation menées au bénéfice des jeunes en situation de vulnérabilité. Face à la presse, Absa Guissé la présidente, a exprimé sa satisfaction sur le bilan d’étape et, a magnifié l’engagement et la détermination de son équipe, avant de déplorer les difficultés d'accès à la terre aux jeunes, enrôlés dans les filières agricoles.