Accès aux financements : Le Guichet unique dédié aux Pme ouvert

Organisé par l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), le Forum de la Pme a démarré hier. À cette occasion, le Guichet unique, dédié à l’accès aux financements, a été lancé. L’objectif est de démultiplier les financements qui passeraient de 10 % à 25 % d’ici à 2028.

Par Demba DIENG

Pour trois jours, l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) organise la troisième édition du Forum de la Pme. Le thème choisi est l’accès aux financements des Pme. Les travaux retenus sont plus de 1200 rencontres B to B, des panels, des ateliers et des expositions qui mettent en relation les banques, les structures d’appui et d’accompagnement et les Pme. L’un des événements phares de ce Forum qui mobilise plus de 3000 participants a été le lancement du Guichet unique dédié à l’accès aux financements. Le Guf-Pme est une plateforme numérique qui contribue à la mise en relation entre les Pme, les institutions financières et l’écosystème d’accompagnement. Grâce au Guf-Pme, les Pme peuvent bénéficier d’un accès simplifié au financement, surmonter les obstacles liés à l’asymétrie d’information et renforcer leur gouvernance. Elle est digitalisée et permet d’abord d’adresser l’un des premiers obstacles à l’accès aux financements qui est la formalisation. L’Allemagne est l’un des partenaires du Sénégal dans ce projet, à travers la Giz dans, le cadre du Compact With Africa. Pour son Ambassadeur, Sonkë Simon, la plateforme offre aux entreprises l’opportunité de faire part de leurs besoins de financement. Ainsi, selon lui, les banques peuvent mieux cibler leurs clients et diminuer les temps de traitement.

Le secteur privé a été représenté au Forum par le président de la Confédération nationale des entrepreneurs du Sénégal (Cnes), Adama Lam. Il s’est réjoui de la mise en place de cet instrument pour plus d’accès aux financements. « La problématique du financement des Pme nous tient à cœur. La Pme a un rôle central. La Pme est au cœur du développement et doit constituer le socle d’une économie robuste et porteuse de croissance. Plus de 99 % du secteur privé est constitué de Pme, d’où la nécessité de lui accorder une plus grande Importance », a plaidé Adama Lam. Pour lui, gagner la lutte contre la pauvreté ou créer des richesses, c’est de donner la priorité à la Pme parce qu’elle est territorialement plus ancrée et plus inclusive. « La Pme résiliente et habile doit pouvoir s’appuyer sur des champions nationaux. Plus de co-traitance et moins de sous-traitance, afin que nous soyons maîtres de chez nous dans le cadre de la loi sur le contenu local », a ajouté M. Lam.

La Bceao a été représentée par Joacin Sène. Au pupitre, il a mis en exergue les réalisations de la Banque centrale avec notamment le dispositif d’accompagnement des Pme. En 2022, estime-t-il, 500 milliards de FCfa ont été accordés aux Pme.

Le Premier ministre Amadou Bâ a présidé les travaux d’ouverture. Dans son discours, il a salué l’engagement patriotique des acteurs publics et privés qui ont déterminé ensemble le cadre de suivi intégré regroupant tous les acteurs autour du dispositif Pme de la Bceao et qui partagent l’ambition de faire passer le volume de financement des Pme de 500 milliards de FCfa en 2023 à 3000 milliards de FCfa en 2028. Pour le Premier ministre, le Guichet unique de financement de la Pme matérialise la mise en œuvre de cette ambition. « Cette plateforme permet de labelliser les Pme afin de corriger l’asymétrie d’information avec les banques. Elle se base sur le profilage des Pme et leur évaluation systématique avec eRating, la première plateforme de notation financière des Pme dans la sous-région. La plateforme se fonde également sur le Système intégré de gestion de l’information sur les Pme », a indiqué Amadou Bâ. Pour lui, le Forum se tient également dans un contexte où le Sénégal a rénové son dispositif juridique et institutionnel en faveur de l’entreprise. Il s’agit, d’après lui, de la stratégie nationale de développement du secteur privé, le nouveau Code des investissements, la loi sur le contenu local et les partenariats public-privé.

IDRISSA DIABIRA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ADEPME

« Nous voulons passer de moins de 10 % à près de 30 % de portefeuille destiné aux Pme d’ici à 2028 »

Après la cérémonie d’ouverture, une vidéo de présentation de la plateforme Guf-Pme a été projetée. Pour le Directeur général de l’Adepme, Idrissa Diabira, cet outil est le premier en Afrique. « Elle permet à une entreprise d’accéder aux financements qui correspondent à son profil et à ses besoins. Elle regroupe les banques, les systèmes financiers décentralisés, les capitales risques, les structures d’appui et d’encadrement, les experts et les Chambres de commerce ainsi que l’Adepme dans le développement des outils », a dit M. Diabira. À l’en croire, la plateforme accueille aussi un site web. « Ainsi, elle permet de lever le principal obstacle, car les banques disaient qu’ils ne connaissaient pas les demandeurs de financements. Les Pme ignoraient les procédures. Donc, la plateforme permet la rencontre entre l’offre et la demande », a ajouté le Directeur général de l’Adepme. Avec ce Forum, l’Adepme compte démultiplier les financements accordés aux Pme, mais dans la sécurité, afin que les gens remboursent. « C’est pourquoi on parle de financements massifs et sécurisés. Avec le dispositif Pme, nous allons discuter avec les Pme et les établissements financiers pour passer de moins de 10 % à près de 30 % de portefeuille destiné aux Pme d’ici à 2028 », a indiqué M. Diabira.

FORUM « INVEST IN SENEGAL »

7000 milliards de FCfa d’intentions d’investissement enregistrées

Dakar a accueilli, du 6 au 8 juillet 2023, le Forum « Invest in Senegal ». Présidant, ce jeudi 13 juillet, le Forum de la Pme, le Premier ministre Amadou Bâ a fait le bilan de ce rendez-vous qui a enregistré près de 3500 participants. La première édition du Forum « Invest in Senegal » a enregistré, selon lui, des intentions d’investissement de l’ordre de 7000 milliards de FCfa, soit plus de 35 % du Produit intérieur brut (Pib). Ce chiffre, d’après lui, est révélateur de l’attractivité de notre économie, aussi bien vis-à-vis des investisseurs nationaux que des investisseurs étrangers, et témoigne de la confiance du monde des affaires en la vision économique du Président de la République, Macky Sall. « L’engouement suscité par la destination Sénégal, depuis le démarrage de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, conforte la position de notre pays comme destination de choix des investisseurs, un hub en Afrique de l’Ouest », a dit Amadou Bâ.

ABDOU KARIM FOFANA, MINISTRE DU COMMERCE ET DES PME

« Les 10 prochaines années seront celles du secteur privé, notamment des Pme »

Le ministre du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises et de la Consommation, Abdou Karim Fofana, a pris part au panel qui a suivi la cérémonie d’ouverture. Il s’est réjoui du lancement du Guichet unique qui, a-t-il dit, est un outil digitalisé avec un processus rapide et efficace qui permet d’aller vers le premier obstacle du financement, à savoir la formalisation qui consacre l’éligibilité financière, du scoring et la mise à niveau. Pour lui, après le rattrapage infrastructurel, les 10 prochaines années seront celles du secteur privé et des Pme. « Le Gouvernement a pris des options sérieuses avec le Pse. Les deux premières années ont été consacrées à un rattrapage infrastructurel, les 10 prochaines années doivent être celles du secteur privé. Et qui dit secteur privé parle des Pme qui sont dans les territoires et qui créent de la valeur », estime Abdou Karim Fofana.

