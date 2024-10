Accès aux financements : L’État et ses partenaires envisagent des reformes d’allégement des contraintes financières des PME-PMI Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2024 à 19:53 | | 0 commentaire(s)| L’État et ses partenaires envisagent des reformes pour alléger les contraintes financières des PME-PMI qui représentent une part significative du tissu économique sénégalais mais, avec d'importantes difficultés d'accès aux financements. Lors de l'atelier ce matin le Ministre Secrétaire d'Etat au Développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam, a souligné l'importance d'un financement massif et sécurisé pour les PME. Dans son intervention, il a rappelé que ce programme de financement est également soutenu par les institutions financières, avec comme pour objectif de repenser les cadres des financement pour permettre aux PME d’accéder à des financements de longue durée, indispensables à leur compétitivité.



Accueil Envoyer à un ami Partager