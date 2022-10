Accès aux terres: L’Association des Femmes Juristes du Sénégal porte le plaidoyer des femmes rurales

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme rurale célébrée le 15 octobre, les femmes se sont mobilisées autour de la campagne STAND FOR HER LAND (debout pour réclamer leurs terres). Il s’agit lors de cette campagne, de contribuer au plaidoyer pour réduire les gaps entre les lois et les pratiques autour du droit foncier des femmes. "S’engager et renforcer les parties prenantes en termes de connaissances et de ressources pour le plaidoyer en faveur des droits fonciers des femmes", a déclaré Seynabou Diouf de l’Association des Femmes Juristes Sénégalaises (AFJS), membre de l’Alliance nationale femmes et foncier.