Accident à Mbao: 2 morts et 13 blessés dans une collision entre un car Ndiaga Ndiaye et un camion

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

La route a encore tué. Deux morts et 13 blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation. D’après Zik FM, l’accident entre un car Ndiaga-Ndiaye et un camion s'est produit ce matin à Mbao.

