Accident à la sortie de Goudiry : Deux agents du ministère des Mines et de la Géologie ont perdu la vie Un grave accident de la route s’est produit dans la soirée du vendredi 17 janvier, à hauteur du village d’Aïnoumadi, à la sortie de Goudiry. Deux agents du ministère des Mines et de la Géologie ont perdu la vie dans cette tragédie.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2025 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de Anna Badiane Badji, âgée de 34 ans, ingénieure géologue topographe en service à la Direction des Contrôles et des Opérations Minières (DCSOM), demeurant à Dakar, et de Moustapha (Mohamed) Sow, chauffeur à la DCSOM, âgé de 44 ans, résidant à Dagana.



Selon nos informations, leur véhicule est entré en collision avec un camion malien. L’accident a également fait deux blessés, qui ont été évacués à l’hôpital régional de Tambacounda.



Le syndicat des travailleurs du ministère des Mines et de la Géologie déplore la disparition de ces deux agents survenus tragiquement lors d’une mission, exprimant leur profond regret face à cette perte.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook