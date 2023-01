Accident de Ngeune Sarr : Le bilan passe à 21 morts, 6 blessés évacués à Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

Le décompte macabre se poursuit après le violent accident qui s’est produit matin à Mbengour, à l’entrée de Nguene Sarr (Louga). Une autre victime vient de succomber à ses blessures à l’hôpital régional de Louga où elle était internée, renseigne le ministre porte-parole du gouvernement dans une note qui nous est parvenue. Ce qui porte […] Le décompte macabre se poursuit après le violent accident qui s’est produit matin à Mbengour, à l’entrée de Nguene Sarr (Louga). Une autre victime vient de succomber à ses blessures à l’hôpital régional de Louga où elle était internée, renseigne le ministre porte-parole du gouvernement dans une note qui nous est parvenue. Ce qui porte le bilan à 21 morts. Pour le moment les autorités compétentes s’activent à l’évacuation des blessés graves vers Dakar. A noter également que six (6) blessés graves devraient être évacués par hélicoptère vers Dakar. Le ministre des Transports Mansour Faye, celui de l’Intérieur Antoine Félix Diome et le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka sont présentement au Stade Alboury Ndiaye pour organiser l’évacuation.



Source : http://lesoleil.sn/accident-de-ngeune-sarr-le-bila...

