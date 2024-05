Accident de TransAir survenu hier à l’AIBD : Plus de détails avec Leral Tv Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2024 à 17:15 | | 0 commentaire(s)| Le vol HC 301 de la compagnie Air Sénégal à destination de Bamako a fait une sortie de piste hier, jeudi, vers 01h du matin. 78 passagers étaient à bord de l’aéronef et 11 blessés ont été enregistrés, dont 4 graves.

Les détails c’est avec Omar Ndiaye et Babacar Thiall nos correspondants à Mbour.





Accueil Envoyer à un ami Partager