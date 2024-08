Accident de la route à Bandia: 3 morts et 4 blessés

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2024 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Un accident mortel a eu lieu dans la matinée du 2 août sur la route de Mbour, à hauteur de Bandia. Le bilan est de trois morts et quatre blessés. Une collision entre deux camions et un véhicule particulier est à l’origine de ce choc violent.



Ce sont les sapeurs-pompiers de Saly qui ont assuré les opérations de secours. Il faut dire que la Nationale 1 (Mbour-Dakar) est l’un des axes les plus accidentogènes du pays, relate Bes Bi.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook