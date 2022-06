Accident de motos impliquant des jeunes : sous et dessous d'un business dangereux mais en vogue… Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juin 2022 à 01:57 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Contrairement aux voitures, la location des motos reste un excellent moyen pour se déplacer rapidement et éviter surtout de durer sur la route avec ces nombreux embouteillages. Malgré une apparition timide, les points de location de deux-roues se sont multipliés à travers Dakar, à cause d'une demande qui ne cesse de croître surtout chez les jeunes. Un business fructueux mais dangereux du fait du manque de contrôle...Source : https://www.dakaractu.com/Accident-de-motos-impliq...

Accueil Envoyer à un ami Partager