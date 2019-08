Accident du Pont Emile Badiane: les portés disparus toujours pas retrouvés, les opérations de secours se poursuivent Plus de 24 heures après la chute d’un camion de marchandises du pont Emile Badiane, à Ziguinchor, les sauveteurs ne sont toujours pas parvenus à retrouver les deux personnes portées disparues dans cet accident, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Cela, en dépit d’une équipe de plongeurs qui avait été dépêchée de Cap Skirring depuis hier. Le camion qui avait près de 3o tonnes de chargement, n’est pas encore remonté des eaux, non plus.



Une personne, l’apprenti du camion, a pu être sauvée et un corps a été repêché du fleuve. Les deux autres personnes, dont le chauffeur du camion, pourraient être coincées dans le camion, selon les sauveteurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos