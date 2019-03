Accident en haute mer: Une collision entre 2 navires fait un mort et deux disparus

Vendredi 15 Mars 2019

Un bateau et une pirogue avec à son bord cinq pêcheurs sont entrés en collision en haute mer dans la nuit du lundi au mardi dernier, près de Nianing (Mbour).



Selon L’As qui donne l’information, le choc a fait un mort (Modou Tine, 19 ans) et deux disparus (Modou Ngom et Oumar Marone). Plus chanceux, Assane Diop, capitaine de l’embarcation et Assane Ngom ont été sauvés par des pirogues qui naviguaient dans la zone.



Les recherches entamées par les sapeurs-pompiers et les pêcheurs en vue de retrouver les nommés Modou Ngom et Oumar Marone sont jusque-là, restées vaines. A signaler que les victimes sont originaires de Touba.

