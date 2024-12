Accident mortel à Diamniadio : Le chauffeur S. Ndour condamné à six mois de prison ferme

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

En voulant doubler un camion par la gauche, S. Ndour a été coincé contre le mur de l’autoroute à péage, non loin de Diamniadio.



Deux passagers qui se trouvaient dans le véhicule de Ndour ont perdu la vie sur le coup. Le chauffeur a pris la fuite et a écopé de six mois de prison ferme, ainsi que d’une suspension de son permis de conduire pour un an, à compter de sa sortie de prison, et d’une amende de 56.000 FCFA, renseigne LeSoleil.sn.



Les faits se sont déroulés le 5 octobre dernier vers 23 h, mais le prévenu ne s’est présenté devant les forces de l’ordre que le 5 décembre.



Attrait ce lundi devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour homicide et blessures involontaires, délit de fuite et défaut de maîtrise, Ndour a indiqué qu’il ne se souvenait plus de la date de l’accident. Il a expliqué avoir fui par peur et également pour se soigner.



Le représentant du ministère public a requis six mois ferme et une interdiction d’exercer le métier de chauffeur pendant cinq ans.



La défense a plaidé l’état de choc. Tout de suite après l’accident, Ndour a appelé son grand frère, qui a remis les papiers du véhicule à la gendarmerie le lendemain du drame. L’avocat a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Le tribunal a réservé les intérêts des parties civiles.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook