Accident mortel d'un agent de l'Inp à Sédhiou: Le camionneur en fuite, finalement arrête Sa cavale n’a duré que 2 semaines. Mor Lèye, le camionneur, auteur de l’accident qui a coûte la vie à un agent de l’Institut national de pédologie en service à Sédhiou a arrêté par la gendarmerie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 12:43

Les faits se sont produits dans la nuit du 12 au 13 janvier dernier, rappelle le correspondant d’iRadio, à Sédhiou. Les soldats de la 43e compagnie d’incendie et de secours avaient évacué aux environs de 03 heures du matin le corps sans vie d’un motocycliste, retrouvé au bord de la chaussée par un ambulancier, qui avait donné l’alerte.



Identifiée, la victime s’appelle Souleymane Diatta, agent de l’Institut national de pédologie en service à Sédhiou. Le décès serait provoqué par une violente collision entre sa moto de type Yamaha, et un véhicule roulant dans le même sens.



Les pandores, munis des débris des feux de signalisation arrière d’un camion et de la moto endommagée de la victime, ont fait le tour des stations de dépôt de la commune. Là, l’attention des hommes en bleu est attirée par un camionneur qui s’est empressé de livrer sa cargaison d’arachide dans une unité de décorticage pour rentrer à 06 heures du matin.



Les pandores finiront par localiser le camion en question vers 16 heures aux alentours de l’aérodrome de Kolda. Le chauffeur, Mor Lèye, originaire de Thiadiaye, est en garde-à-vue et attend d’être livré au Procureur pour homicide involontaire et délit de fuite.



