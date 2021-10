Accident mortel de Kandiadiou (Bignona) : La réaction du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

A travers un tweet, le Chef de l'Etat, Macky Sall, s'est prononcé samedi sur l'accident provoqué vendredi par une mine anti-personnel à Kandiadiou dans la commune de Ouloumpagne. Il a exprimé sa peine non sans présenter ses condoléances aux familles. Le Chef de l'Etat a aussi souhaité prompt rétablissement aux personnes blessées. « J'exprime ma peine suite à l'accident provoqué par une mine antipersonnel à Kandiadiou, dans la commune de Oulampane. Je présente mes condoléances émues aux familles des 6 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés » a-t-il écrit.



Source : http://lesoleil.sn/accident-mortel-de-kandiadiou-b...

