Accident mortel entre un camion et une charette à Kaffrine: la victime est la fille du maire de Ndiognick On en sait un peu plus sur l’accident entre un camion et une charrette qui a coûté la vie à une dame, samedi dernier, à Kaffrine. La victime est Fatim Lahine Loum, 50 ans, fille aînée du maire de Ndiognick, dans le département de Kaffrine, selon "L’Observateur". La défunte rendait visite ses parents et avait emprunté une charrette pour faire quelques achats au marché central. Mais au moment de rallier la gare, la charrette a été violemment percutée par le camion. Le chauffeur du camion a été déféré au parquet pour homicide involontaire.

