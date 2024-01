Accident mortel sur la route de Porokhane : Le Pm Amadou Ba promet une prise en charge correcte des blessés Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Revenant d’une visite à Porokhane, auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, le Premier ministre s’est arrêté sur les lieux de l’accident qui a fait 8 morts et 14 blessés. Amadou Ba a rassuré que toutes les conditions sont prises pour la prise en charge des blessés à l’hôpital régional de Diourbel, Heinrich […] Revenant d’une visite à Porokhane, auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, le Premier ministre s’est arrêté sur les lieux de l’accident qui a fait 8 morts et 14 blessés. Amadou Ba a rassuré que toutes les conditions sont prises pour la prise en charge des blessés à l’hôpital régional de Diourbel, Heinrich Lübke. « C’est encore un accident de plus, nous ne connaissons pas encore les raisons exactes, c’est des pèlerins qui allaient en pèlerinage…, donc, nous aurons un rapport complet pour voir les causes de cet accident ». Occasion également pour le Premier ministre de demander aux « conducteurs de faire preuve de vigilance et de respecter scrupuleusement le code de la route ».



Source : https://lesoleil.sn/accident-mortel-sur-la-route-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager