Accident mortel sur la voie du Ter : Ce qui s’est réellement passé Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

C’est un premier accident enregistré depuis l’inauguration du Tain express régional (Ter), le 27 décembre 2021. Un individu est mortellement fauché jeudi matin sur la voie ferroviaire du Ter, occasionnant la fermeture sur l’axe Rufisque-Diamniadio. Selon des informations, la victime souffrait d’un souffre de troubles mentaux. A travers un communiqué, la Seter et Senter reviennent sur […] C’est un premier accident enregistré depuis l’inauguration du Tain express régional (Ter), le 27 décembre 2021. Un individu est mortellement fauché jeudi matin sur la voie ferroviaire du Ter, occasionnant la fermeture sur l’axe Rufisque-Diamniadio. Selon des informations, la victime souffrait d’un souffre de troubles mentaux. A travers un communiqué, la Seter et Senter reviennent sur les circonstances de cet incident. « Ce Jeudi 9 février 2023, à 7h 30, le train 20010 en provenance de Diamniadio a heurté une personne présente sur la voie dans le domaine ferroviaire à environ 300m de la gare de Rufisque », indique le document qui ne révèle pas si la personne est décédée ou pas. « Les équipes de la Seter, de la Senter, du groupement de la Gendarmerie du Ter (GGTER) et de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) sont actuellement mobilisés pour gérer cet accident », renseigne le communiqué conjoint de la Seter et Senter. Toutefois, soulignent les deux structures, « toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le site. La Seter œuvre pour prendre en charge les voyageurs et rétablir les circulations entre Rufisque et Diamniadio dans les meilleurs délais. »



Source : https://lesoleil.sn/accident-mortel-sur-la-voie-du...

Accueil Envoyer à un ami Partager