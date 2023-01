Accidents de la circulation: L’association des victimes réclame une meilleure prise en charge médicale et une revalorisation Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2023 à 20:20 | | 0 commentaire(s)| L’Association nationale des victimes d’accidents en situation de handicap, ont réclamé ce matin, une prise en charge médicale et une revalorisation de rangs des personnes handicapées. De plus, elle souhaite une révision du code de sécurité sociale. D’après Mamadou Niang, chargé de revendication de communication, ladite Association compte mener des campagnes de sensibilisation auprès des chauffeurs pour amoindrir les accidents de la route.



