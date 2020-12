Accidents de la route: Neuf personnes tuées en une journée

La journée d’hier a été terrible entre Dakar, Mboro, Rufisque et Linguère. Les camions, dont la circulation a fait récemment l’objet de décisions en Conseil des ministres, ont tué au moins 9 personnes. A Dakar, c’est sur l’avenue Lamine Guèye qu’un camion fou, abandonné en pleine course par son conducteur, a écrasé un tricycle et […]

La journée d’hier a été terrible entre Dakar, Mboro, Rufisque et Linguère. Les camions, dont la circulation a fait récemment l’objet de décisions en Conseil des ministres, ont tué au moins 9 personnes. A Dakar, c’est sur l’avenue Lamine Guèye qu’un camion fou, abandonné en pleine course par son conducteur, a écrasé un tricycle et tué 2 personnes. Au même moment, un autre camion fou, dans sa folle course, s’encastrait dans une salle de classe créant une panique à Rufisque. Sur l’axe routier Linguère-Matam, un autre camion tuait 5 personnes dans un violent accident avec un autre véhicule. Parmi les victimes, figurent 2 jeunes enseignantes qui se rendaient à leur premier lieu de service à Matam. Elles venaient de sortir fraichement de l’école de formation. Le clou de cette journée macabre, a eu lieu à Khondio à Mboro où un camion des ICS, aussi fou que les précédents, a foncé et tué 2 dames dont l’une portait un bébé sur le dos.

