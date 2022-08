Accidents mortels: Responsabilités situées, l'application du permis à points exigée

La recrudescence des accidents sur les routes inquiète la population sénégalaise. Chaque année on enregistre plusieurs centaines de morts et de nombreux blessés. Selon certains mécaniciens et chauffeurs trouvés à leur garage à côté du stade Léopold Sedar Senghor, les responsabilités sont partagées entre les usagers de la route. Ainsi ces derniers pensent que l’Etat doit pendre des mesures idoines pour appliquer le permis à points afin d’éradiquer ce mal.