Accidents successifs sur la RN 2, trois morts et des blessés entre Ngaye et Pire Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2024 à 23:20

Sénégal Atlanticactu/ Louga/ Babacar Sy Deux violents accidents de la circulation dont un impliquant un bus de transport et une voiture type 4X4 entre Ngaye Mékhé et Pire plus précisément à Diama Gaye, ont fait 3 morts sur le coup. Deux accidents successifs viennent d’avoir lieu à Diama Tiguete sur la Route de Dakar à quelques minutes d’intervalle. Le premier s’est produit entre un véhicule de type 4*4 qui est entré en collision avec un bus. Trois morts et plusieurs blessés ont été dénombrés même si le bilan officiel n’a pas encore été établi. Le second événement malheureux s’est produit à quelques kilomètres du premier. L’ambulance qui était venu récupérer les blessés du premier drame relaté précédemment, est entré en collision avec un un autre véhicule transportant des clients. Aucun décès n’a été noté cependant plusieurs blessés sont signalés.



