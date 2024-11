Accord stratégique entre le Comité Olympique et le Ministère de l’Éducation pour Dakar 2026 Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2024 à 18:53 | | 0 commentaire(s)| Ce matin, le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye, et le Ministère de l’Éducation ont officialisé leur partenariat. Un engagement commun plaçant la jeunesse au cœur de la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Découvrez les détails de cet accord ambitieux.

















Accueil Envoyer à un ami Partager