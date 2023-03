Accords sur le dépôt des armes : en Casamance d’autres factions rebelles hors du processus….quelle portée ? Le projet de dépôt des armes pour les combattants du Mfdc dont l’acte 1 a été signé à Cabrousse en juin 2022 prend forme avec des décisions majeures prises hier, vendredi, par les acteurs impliqués dans le processus de paix. Un site retenu pour le dépôt des armes, une ONG désignée pour la conduite des opérations ; un délai fixé ; les acteurs accélèrent la cadence à Cabrousse, localité où l’acte 2 des accords de dépôt a été signé. Mais constate Sud Quotidien, d’autres factions rebelles hors du processus, d’où cette question : quelle pertinence et quelle portée ?

Si la faction rebelle de Diakaye montre depuis lors son adhésion et son activité dans ce processus de dépôt des armes, tel n’est pas le cas pour les autres factions du Mfdc contrôlées par des chefs rebelles comme Salif Sadio et ceux du sud toujours «réfractaires» et qui brillent encore et toujours par leurs positions radicales.



Selon Sud Quotidien, ces leaders de factions semblent toujours exprimer leur indifférence à ces phases dans le processus de paix, le Coordonnateur de la Coscpac tient toutefois à préciser qu’« Aucune porte n’est fermée. Toute faction qui désire discuter et dialoguer, nous sommes preneurs.



Les factions de Diakaye ont manifesté leur ferme volonté de discuter, c’est pourquoi nous travaillons depuis avec ces combattants et on espère que les autres viendront», lance le Coordonnateur de la dynamique de paix Henry Ndecky.



Il poursuit : « Nous exhortons tous les leaders des autres factions à nous appeler pour faciliter les contacts et le dialogue avec l’Etat. Nous travaillons pour la paix … »



« Et la confiance portée par l’Etat sur la société civile engrange aujourd’hui ces fruits avec ces accords signés qui marquent une évolution positive du processus de paix», renchérit M. Ndecky.



