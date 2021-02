Accusation de viol : Khalifa Sall et Barthelemy Dias chez Ousmane Sonko. Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 23:48 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa Sall et Barthelemy Dias ont rendu une visite de soutien et de solidarité à Ousmane Sonko accusé de viol par une masseuse du nom de Adji Sarr.

Les responsables de Taxawou Senegaal ont témoigné de leur soutien à leur collègue de l’opposition.

La visite a eu lieu à la Cité Keur Gorgui où habite le leader de Pastef Les Patriotes.





