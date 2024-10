Accusations d'accaparement de biens publics : Amadou Ba parle de "calomnie et de dénigrement dans un contexte de pré-campagne " Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien Ministre, Amadou Ba a tenu à se laver à grande eau, ce lundi, lors de la conférence de presse à la Maison du Parti Socialiste (PS) contre toutes ces accusations d'accaparement de biens publics, qui d'après lui relèvent de la pure " calomnie et du dénigrement", dans un contexte préélectoral.



"Je tiens à préciser que depuis mon entrée dans le gouvernement en septembre 2013 aucun terrain ne m'a été attribué, aucun immeuble, aucun appartement, aucune villa de l'Etat ne m'a été cédé ou octroyé sous quelque forme que ce soit. Ces accusations d'accaparement de biens publics me concernant sont injustifiées et relèvent de la pure calomnie et du dénigrement. Je n'ai jamais détourné les biens de l'Etat, ni failli à ma mission de service public", s'est justifié l'ancien PM.



Amadou Bâ estime que, "dans la position que j'étais et dans l'organisation au niveau de ce ministère, ce n'était même pas possible. En tant que serviteur de l'Etat, je n'ai jamais menti au peuple Sénégalais, ni cherché à me dérober à mes responsabilités, ce parcours, je l'ai mené avec honnêteté et j'ai la conscience tranquille."



De l'avis du candidat aux élections législatives du 17 novembre 2024, "ces accusations apparaissent dans un contexte particulier , celui de la préparation d'une campagne électorale où on cherche à semer la confusion et discréditer ceux qui, comme moi, ont consacré leur vie au service de la nation", se désole-t-il.





