Accusations de Cheikh Yerim Seck : Pape Demba Biteye, le DG Senelec dégage en touche et précise …. À l’occasion d’une cérémonie de réception de travaux de Senelec dans le village de Keur Babacar Mbaye situé dans la commune de Fandène, région de Thiès, Pape Demba Biteye interpellé sur la gouvernance du secteur de l’énergie et certains agissements présumés de la Senelec dénoncés par Cheikh Yérim Seck dans son livre, a déclaré que l’enquête que le journaliste a mené devait commencer par voir ce que dit le contrat. « À la suite de cela, si des surfacturations ou autres malversations apparaissent, en ce moment, il est libre de le partager. Et pourtant l’auteur du livre avait toute la latitude de l’appeler pour vérifier l’information….

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Janvier 2023 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|



