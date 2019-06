Accusations de viol: les partisans de Jammeh le blanchissent

Accusé de viol par 4 femmes qui se sont confiées dans un rapport de Human Rights Watch et Trial international, l’ancien président de la Gambie peut compter sur ses proches et partisans, qui n’entendent pas rester les bras croisés et laisser des personnes dénigrer leur leader.



La BBC qui a repris les informations de Human Rights Watch et Trial international, a déclaré avoir tenté de joindre l’ex-dirigeant gambien en vain. Le site de la chaîne britannique s’est rabattu sur des membres de son parti, l’APRC, qui prennent la défense de Yahya Jammeh.

« En tant que parti et le peuple gambien, nous en avons assez des nombreuses allégations dénuées de fondement contre notre ex-Président », a déclaré Ousman Rambo Jatta, dans une déclaration écrite parvenue à la BBC.



Jatta ajoute : « l’ex-Président n’a pas le temps de réagir aux campagnes de mensonges et de diffamations. C’est un leader respectable et pieux, qui n’a que du respect pour nos femmes gambiennes. »