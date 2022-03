Accusations des agents d’EXCAF, Canal+ dément : « leurs déboires judiciaires sont issus d'une gestion défaillante de la TNT » Réponse du berger à la bergère. Après la sortie au vitriol des agents d’Excaf accusant la chaîne cryptée d’être à l’origine de leurs difficultés, le groupe Canal+ a répondu. Dans une note parvenue à notre rédaction hier, vendredi 11 mars, le groupe s’inscrit en faux et demande à Excaf « d’édifier les Sénégalais sur la question du basculement de l’analogique vers le numérique qui avait été annoncé pour le 17 juin 2015 ».

Le groupe déclare que « les déboires judiciaires du groupe Excaf sont la conséquence d'une gestion défaillante de la TNT (insatisfaction des clients, pénuries de décodeurs, ajout/retrait incessant de chaînes) ». Et d’ajouter que « le fait brutal est qu'Excaf s’est vu confier l’exclusivité du marché de la TNT pour une période de 5 ans, jusqu’au mois d’août 2019 pour la diffusion en clair des chaînes publiques et privées et pour la commercialisation des offres payantes ».



« Le basculement de l’analogique vers le numérique avait été annoncé pour le 17 juin 2015. Plus préoccupant, alors que les chaînes diffusées en mode payant sont pour une grande partie d’entre elles piratées (nombreuses sont les mises en demeure et condamnations par divers éditeurs) et donc ne donnent pas lieu au paiement de charges par Excaf aux éditeurs, comment justifier toutes ces dettes? Mieux encore au cours cet entretien sur 7TV, sont révélés les versements de 3 milliards pour 120 000 décodeurs (soit 25 000 FCFA le décodeur) par le FDSUT et 7 milliards au titre de compensation sur les fréquences MMDS...que sont-ils devenus? », rapporte le document.



Selon Canal+, les déboires judiciaires de Excaf découlent aussi « d'une longue série de procès devant les juridictions sénégalaises et étrangères dans le cadre desquelles EXCAF a été condamné au paiement de sommes importantes ».



Canal+ explique aussi qu’Excaf agit au « grand mépris, depuis de nombreuses années, envers les autorités judiciaires du Sénégal ; bien que régulièrement condamné par les tribunaux sénégalais et mis en demeure par le CNRA pour des faits de diffusion pirate, il poursuit pourtant ses actes délictueux, sans même régler les astreintes ou autres sommes dues... ».



C’est pourquoi Canal+ dément les accusations. « Comment imaginer qu’un Groupe comme Canal+, filiale d’un Groupe côté en bourse, implanté au Sénégal depuis plus de 30 ans pourrait exercer dans pareille situation informelle contraire aux principes d’un grand Groupe ? Ce serait également manquer de respect à l’état de droit qu’est le Sénégal ou faire preuve de mauvaise foi que de penser qu’un tel Groupe pourrait exercer au Sénégal en toute illégalité pendant plus de 10 ans. Canal+ s’est à plusieurs reprises exprimée sur le sujet et les autorités administratives ont également systématiquement conforté ce Groupe s’agissant du respect de ses obligations », lit-on dans le document.



Selon Canal+, « au lieu d’être dans la diversion, Excaf devrait édifier les sénégalais sur la question du basculement de l’analogique vers le numérique qui avait été annoncé pour le 17 juin 2015 ».



Pour cause, dit-il, « plus de 6 ans après, le basculement n’a pas été exécuté et les difficultés sont nombreuses ».

Sud Quotidien



