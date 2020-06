Accusé d'être proche de Sonko - Amadou Bâ se lave à grande eau et... Le ministre des Affaires Etrangères, Amadou Bâ , invité de Pape Ngagne Ndiaye s'est dédouané de la proximité avec Ousmane Sonko, le plus en vue des opposants. Il était invité à la TFM ce dimanche.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 08:03 | | 0 commentaire(s)|

Il en a profité pour pour répondre aux accusations portées contre lui sur ses ambitions politiques et son agenda caché.

« Macky Sall a fait tellement pour moi, que ça ne me traverse jamais l’esprit de poser un acte de défiance ou de trahison envers lui. En 2012, je ne l’ai pas soutenu parce que j’etais un fonctionnaire à qui le Président a fait confiance pour me nommer dans son gouvernement, à ma grande surprise.

A propos des accusations comme soutien de Sonko, vraiment je ne suis pas fou pour faire une chose pareille et les gens qui m’accusent de trahison ou d’avoir un agenda personnel sont incapables de fournir la moindre preuve », s'est-il lavé à grande eau.



