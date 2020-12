Accusé de crimes sexuels: Jean-Luc Brunel, l'ami d'une haute autorité sénégalaise, arrêté alors qu'il prenait un vol pour Dakar C’est à croire que le Sénégal est un bon refuge pour bon nombre de malfaiteurs étrangers. Et ce n’est pas l’agent de mannequin français Jean-Luc Brunel, poursuivi dans le cadre de l’affaire Epstein, qui dira le contraire. Il a été interpellé mercredi à l'aéroport-Roissy-Charles-de-Gaulle et placé en garde à vue, pour viols et agressions sexuelles, notamment sur mineurs, harcèlement sexuel, association de malfaiteurs et traite des êtres humains, alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour le Sénégal. Le Sénégal où il voulait sans doute se cacher et échapper ainsi à la justice. Le Français est un acteur clef de l’affaire Epstein, ce millionnaire américain accusé de multiples viols et qui s’est suicidé en prison en août 2019. Selon les accusatrices, l’agent de mannequin était «le rabatteur de Jeffrey Epstein». Poursuivis pour plusieurs crimes sexuels, son avocat a fait savoir qu’il rejetait fermement les accusations portées contre lui et qu’il était prêt à collaborer avec la police.



Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020

Mes ses dénégations ne vont sans doute pas faire déchanter ses présumées victimes. Une fois informées de son arrestation, ces dernières n’ont pas caché leur satisfaction. C’est le cas de l’ancienne mannequin néerlandaise Thysia Huisman qui a témoigné à la police française qu'elle avait été droguée et violée, à l’âge de 18 ans, par le mis en cause. Contactée par Associated Press, elle dit avoir «pleuré des larmes de joie», après l’arrestation et le placement en garde de l'agent de mannequinat. «C’est une excellente nouvelle. Le meilleur cadeau de Noël de tous les temps», dit-elle. Courtney Powell Soerensen, une ancienne mannequin qui allègue que Brunel a cherché à la forcer à avoir des relations sexuelles et l'a agressée, alors qu'elle avait 19 ans et commençait une carrière à Paris, a également salué sa détention, la qualifiant de «merveilleuse nouvelle». Une douzaine de femmes se sont déjà identifiées comme victimes et ont parlé à la police depuis l'ouverture de l'enquête française en août 2019.





Jean-Luc Brunel n’est pas n’importe qui. S’il a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à prendre un avion pour Dakar, c’est qu’il a un réseau d’amis puissants dans la capitale sénégalaise. Parmi eux, une haute autorité, forte en lobbying et très connue à travers le monde. D’ailleurs, ce dernier avait invité Jean-Luc Brunel lors de la pose de la première pierre du stade de Diamniadio. Et sûr qu’ils auraient passé de longs moments ensemble si Jean-Luc Brunel était passé entre les mailles de la police française. Cette haute autorité sénégalaise, très gentille et disponible du reste, doit être mal actuellement. Parce que «nak», on peut tout lui reprocher mais il est gentil et généreux avec ses amis. Nous lui adressons notre compassion.

