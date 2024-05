Accusé de mauvaise gestion à DDD : Me Moussa Diop menace une certaine presse Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2024 à 00:09 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse, ce mercredi 1er Mai, Me Moussa Diop, ancien directeur de la société Dakar Dem Dikk, menace une certaine presse qui, selon lui, "est dans des accusations gratuites. Depuis que le rapport est sorti, j’ai vu dans la presse une certaine réaction. Je peux servir des citations », lance-t-il.



Pour rappel, la Cour des Comptes a remarqué des irrégularités avec le cumul de dotations en carburant par les bénéficiaires au sein de la société DDD.



Selon elle, "il convient de noter également que M. Moussa Diop, ancien Directeur général, s’est attribué une indemnité kilométrique mensuelle de 300.000 FCFA par note de service n°00879/DDD/DG/SG/DRHF/DPAP du 05 mars 2018 fixant les modalités d’application du Car-plan. M. Diop a ainsi perçu sur la période d’avril 2018 à septembre 2020 (30 mois) un salaire mensuel net de 5.200.000 FCFA soit un surplus global de 6.000.000 FCFA.



La Cour de souligner "ce qui a entraîné un non-respect de l’article 4 du décret n°2014-696 du 27 mai 2014 2014 fixant la rémunération et les avantages des directeurs généraux ou directeurs et des administrateurs des entreprises du secteur parapublic et autres établissements publics qui fixe le salaire des

Directeurs généraux ou Directeurs des entreprises de la catégorie 1 à 5.000.000 FCFA".

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Accuse-de-mauvaise-gesti...

Accueil Envoyer à un ami Partager