Accusé de vouloir monter un projet immobilier: Mamadou Sy Mbengue, DG de la SN HLM dément Il a été diffusé dans la presse un communiqué reprochant au DG de la SN HLM de vouloir monter un projet immobilier sur le site du siège de ladite société. Ce communiqué est la résultante de faits qui se sont succédé depuis l'arrivée du Directeur général, Mamadou Sy Mbengue, en octobre 2019.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Malgré l'insistance de la personne productrice du communiqué, le Dg de la SN HLM, Mamadou Sy Mbengue, a refusé de s'attaquer à la gestion de son prédécesseur et, a choisi de se tourner résolument vers le futur pour le développement de la SN HLM.



A la suite d'un audit organisationnel qu'il avait sollicité du Bureau Organisation et Méthode, le DG de SN/HLM, a procédé, les 02 et 03 février 2021, à une profonde réorganisation et redistribution des responsabilités qui n'ont pas été au goût de quelques-uns. C'est ainsi que dès le 04 février, c'est à dire le lendemain de la date de prise de ses décisions, une telle attaque lui a été destinée.



D’après la source, s'agissant du projet en soit, le Directeur Général a eu l'ingénieuse idée d'optimiser les 4000 m2 occupés par le siège de la SN HLM en envisageant d'y développer un projet immobilier, dont la structuration ne nécessitera pas des engagements financiers de la SN HLM.



Ce projet qui pourrait s'intituler les tours de l'obélisque intégrerait l'actuel siège dans sa configuration. Mais, procurerait à la SN HLM, par le truchement de la location d'espaces commerciaux et de bureaux de grands standings, des revenus permanents lui permettant de faire face à ses charges fixes et incompressibles.



En l'état actuel des choses, précise-t-on, ce sont des études architecturales, études de marché et géotechniques qui ont été entreprises à l'effet de concevoir le projet à proposer au conseil d'administration seule habilitée à prendre une telle décision.







