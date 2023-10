Achat de 41 objets appartenant à Senghor : Le Sénégal a déboursé 160 millions de Fcfa Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Samedi dernier, une vente aux enchères de 202 objets était prévue à Caen (France). Elle a eu lieu délesté de 41 d'entre eux. Ils appartenaient au défunt Président Léopold Sédar Senghor. Après avoir obtenu leur soustraction à cette vente aux enchères, le Chef de l'Etat Macky Sall les a acquis pour le Sénégal. Pour une somme de 200 000 euros (+44 000 d'honoraires), le Sénégal a fait l'acquisition de 41 « objets appartenant au président Senghor », lundi 23 octobre 2023, à l'hôtel des ventes aux enchères de Caen. C’est l’aboutissement de discussions entre « le ministre de la Culture et du Patrimoine historique et l’Ambassadeur du Sénégal à Paris », d’une part, et « le Commissaire-priseur (de la vente aux enchères), Solène Lainé et son associé », représentants de la propriétaire légale des objets, d’autre part. Les deux parties ont fait « l’inventaire des biens appartenant au président Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, à son épouse Mme Colette Senghor, ancienne première dame, avant d’engager la finalisation de l’opération d’acquisition par l’Etat du Sénégal desdits biens conformément aux directives du président de la République, Macky Sall », informe un communiqué du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, daté de ce mercredi. Il s’agit de « décorations décernées au Président Senghor par des Etats partenaires au Sénégal », qui « sont très prestigieuses et certains objets sont en or massif et de grandes marques », détaille le communiqué. La même source renseigne également que « les biens seront livrés à l’Ambassade du Sénégal à Paris par les Commissaires-priseurs dès la finalisation de l’opération de paiement conformément aux procédures en vigueur au Sénégal ». Après avoir honoré toutes les démarches administratives liées à cette acquisition, une cérémonie officielle de remise au président de la République des 41 objets appartenant à Senghor sera organisée dans les meilleurs délais. Moussa DIOP SOLÈNE LAINÉ, COMMISSAIRE-PRISEUR DE LA VENTE AUX ENCHERES : « L’émotion suscitée a fait pencher la balance pour le Sénégal » Commissaire-priseur auprès de la Sarl Caen Enchères, Solène Lainé était chargée par la propriétaire des 41 objets appartenant à Léopold Sédar Senghor de procéder à leur vente aux enchères. Elle nous dévoile les coulisses de la suspension puis de l’acquisition des objets par le Sénégal. Mme Lainé, pouvez-vous nous expliquer le déroulé de l’opération qui a conduit de la suspension de la vente jusqu’à l’acquisition des objets par le Sénégal ? Nous devions présenter samedi dernier (le 21 octobre, ndlr) 41 objets appartenant à Léopold Sédar Senghor. Une semaine avant, l’Ambassade du Sénégal nous a contacté afin de discuter de la possibilité d’acquérir pour le Sénégal les objets appartenant à la famille du président Senghor. Nous, en tant que mandataire, nous en avons parlé à la propriétaire des objets. La démarche sénégalaise a fait écho en elle. Finalement, elle a reçu favorablement la demande de sursoir à la vente des objets. Nous nous étions donnés rendez-vous lundi (23 octobre) à Caen. Dans la délégation sénégalaise venue pour discuter avec nous, il y avait le Ministre sénégalais de la Culture et l’Ambassadeur du Sénégal à Paris. Nous avons finalement eu un accord en faveur d’une cession de gré à gré. Elle s’est très bien déroulée. Nous avons convenu d’un accord sur l’ensemble des bijoux et des décorations ayant appartenu au président Senghor c’est-à-dire sur l’ensemble des 41 objets. Pourquoi 41 objets alors qu’au départ il était question de 202 au total… C’est le lieu de rectifier des informations erronées. Samedi dernier, nous devions procéder à une vente aux enchères de 202 objets. C’est vrai. Mais parmi l’ensemble de ces objets, il y en avait que 41 qui appartenaient à la famille de Senghor. Je pense que cette précision n’a pas été apportée à tout le monde. On parle d’une somme de 200 000 euros pour l’acquisition des 41 objets. Pouvez-vous confirmer ? Je ne peux ni confirmer, ni infirmer une telle somme. Tout ce que je peux dire, nous avons eu un accord sur un prix tout à fait raisonnable. La propriétaire de ces objets était-elle bien un membre de la famille de Mme Senghor ? Son sentiment après leur acquisition par le Sénégal… Elle souhaite garder l’anonymat, et par conséquent, je ne peux pas vous dire s’il s’agit d’un membre de la famille Senghor. En revanche, je sais qu’elle est satisfaite de l’accord. Comme d’ailleurs toutes les parties. Les discussions se sont très bien déroulées. Notre cliente est contente que ces objets puissent être présentés au Sénégal. L’émotion suscitée au Sénégal par les objets ayant appartenu à Senghor l’a beaucoup touché et fait pencher la balance. Avant cette acquisition, y a-t-il eu une précédente vente aux enchères d’objets de Senghor ? Oui, il y en a eu une première avec toujours la même propriétaire. Il y a deux ans, nous avions vendu pour elle un tableau de Pierre Soulage, acheté (par Senghor) à titre privé. Il est exposé actuellement au musée du quai Branly à l’occasion de l’exposition qui est consacré à Senghor. Entretien réalisé par M. DIOP



