Achèvement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane : Une convention signée par la Banque Islamique du Senegal Ce mardi 15 Mars 2022, la Banque Islamique du Senegal a signé avec l’Association Jamahatoun Nour et la Société Ajana Energie SA une convention – cadre de financement d’un montant global de 23 Milliards FCFA destiné à l’achèvement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane, à l’acquisition de parasols mécaniques et à la construction d’une Centrale Solaire Photovoltaïque sur une durée de 120 mois avec un différé de 24 mois

La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée au siège de la BIS sise au Rond-point, Route des Almadies en présence de son Directeur Général Monsieur Mouhamadou Madana Kane et de Monsieur Mouhamadou Makhtar Cisse, Président du Comité de Pilotage Jamahatoun Nour et Ajana ainsi que d’éminentes personnalités de la ville de sainte de Tivaouane que sont : Serigne Mansour Sy Dabakh, représentant le Khalife Général des Tidianes, Mame Ousmane Sy ibn Serigne Habib, Serigne Mansour Sy Jamil, Serigne Abdoul Hamid Sy, et du maire de la ville de Tivaouane Demba Diop Sy.



Les décaissements de ce financement se feront suivants les formes Mourabaha et Istisna, qui sont deux produits conformes aux principes de la finance islamique.



Les remboursements se feront sur la base des recettes de ventes d’énergies conclues avec la Senelec, des cotisations, dons, legs et subventions.



Enfin, BIS et Ajana s’engagent à unir leurs efforts pour le succès de ces projets innovants.



