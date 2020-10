Acquisition de berlines à hauteur de 656.900.000 FCFA, la réaction de l’ancien député Cheikh Oumar Sy Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : La police nationale a annoncé via un communiqué, avoir acquis des berlines à hauteur de 656.900.000 FCFA. Chose incohérente selon l’ancien député Cheikh Oumar Sy.« Alors que l’économie nationale est moribonde au moment où on parle.Et Macky veut couper nos 1% pour une CMU qui n’a jamais été audité ?Ça devient du je m’en […] XALIMANEWS : La police nationale a annoncé via un communiqué, avoir acquis des berlines à hauteur de 656.900.000 FCFA. Chose incohérente selon l’ancien député Cheikh Oumar Sy.

« Alors que l’économie nationale est moribonde au moment où on parle.

Et Macky veut couper nos 1% pour une CMU qui n’a jamais été audité ?

Ça devient du je m’en foutisme de haut niveau.

Il serait quand même incompréhensible que la police achète des berlines à 90.000.0000 FCFA l’unité. Soit c’est mal libele ou ses berlines sont des voitures « volantes ». Plus chères que les 4×4 Toyota V8. Peut on avoir des clarifications sur ces « berlines » exceptionnelles achetées à des prix hors du commun au moment où la crise frappe de plein fouet les ménages senegalais. EMG vendent ils des OVNIS ?

Ci-dessous la Audi A8 berline haut de gamme 107.000 euros soit 70 millions de FCFA », lit-on sur sa page Facebook.



Source : Source : https://xalimasn.com/acquisition-de-berlines-a-hau...

Accueil Envoyer à un ami Partager